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Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Коалиция США уничтожила базу в Сирии
Фото: РИА Новости
Международная коалиция во главе с США уничтожила базу в районе сирийского города Эйн-аль-Араб (Кобани — курдское название) на границе с Турцией после вывода своих сил, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
"Незаконная коалиция США уничтожила базу Хараб Эшек в Эйн-аль-Араб на севере-востоке провинции Алеппо после отступления оттуда", — пишет агентство.
После объявления в воскресенье о достижении договоренностей между курдской самопровозглашенной администрацией и Дамаском о вводе армии САР на северо-восток Сирии, под контроль правительственным войскам был передан район Манбидж, база ВВС Табка и одноименный город в провинции Ракка, а также города Айн-Исса и Тель-Тамр, ранее контролируемые арабо-курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС). В Табке, Айн-Иссе и Манбидже американские военные также оставили свои базы при отступлении.
Согласно договоренности между курдами и Дамаском, армия Сирии должна занять всю пограничную территорию для отражения атак турецких сил и защиты местного населения.
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Комментарии
США , Армия , Сана , Сирия , Турция
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