Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск

Международная коалиция во главе с США уничтожила базу в районе сирийского города Эйн-аль-Араб (Кобани — курдское название) на границе с Турцией после вывода своих сил, сообщает сирийское национальное агентство САНА

"Незаконная коалиция США уничтожила базу Хараб Эшек в Эйн-аль-Араб на севере-востоке провинции Алеппо после отступления оттуда", — пишет агентство.

После объявления в воскресенье о достижении договоренностей между курдской самопровозглашенной администрацией и Дамаском о вводе армии САР на северо-восток Сирии, под контроль правительственным войскам был передан район Манбидж, база ВВС Табка и одноименный город в провинции Ракка, а также города Айн-Исса и Тель-Тамр, ранее контролируемые арабо-курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС). В Табке, Айн-Иссе и Манбидже американские военные также оставили свои базы при отступлении.

Согласно договоренности между курдами и Дамаском, армия Сирии должна занять всю пограничную территорию для отражения атак турецких сил и защиты местного населения.