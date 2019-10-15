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В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии 

Рамблер 14 минут назад
Телеканал ABC News продемонстрировал видео, на котором якобы была запечатлена атака турецких войск на пограничный сирийский город Эт-Телль-эль-Абьяд.
Со слов ведущего телеканала Йена Пэннела, на кадрах с многочисленными взрывами и выстрелами показаны ожесточенные атаки турецких войск на позиции курдов.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на New York Times, зрители, поддерживающие президента США Дональда Трампа, обратили внимание, что запись очень напоминает ролик 2017 года «Ночная стрельба на Knob Creek в 2017 году».
Запись была сделана в Кентукки во время военного шоу. На оригинальном видео можно заметить свет от телефонов зрителей, которые снимали происходящее, однако цвета на видео, показанном ABC News, были менее насыщенными, и подсветки от телефонов не было заметно.
Вскоре руководство телеканала объявили об ошибке и удалили видеозапись с Youtube-канала ABC News.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира», направленной на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и «Исламским Государством» (террористическая организация, запрещена в России). В минувшее воскресенье Вашингтон объявил о выводе своих войск из Сирии из-за проводимой Турцией операции.
Комментарии8
США , Видео , В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Рабочая партия Курдистана , Lenta.ru , телеканал АВС , New York Times , Сирия
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