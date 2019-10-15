В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии

Телеканал ABC News продемонстрировал видео, на котором якобы была запечатлена атака турецких войск на пограничный сирийский город Эт-Телль-эль-Абьяд.

Со слов ведущего телеканала Йена Пэннела, на кадрах с многочисленными взрывами и выстрелами показаны ожесточенные атаки турецких войск на позиции курдов.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на New York Times, зрители, поддерживающие президента США Дональда Трампа , обратили внимание, что запись очень напоминает ролик 2017 года «Ночная стрельба на Knob Creek в 2017 году».

Запись была сделана в Кентукки во время военного шоу. На оригинальном видео можно заметить свет от телефонов зрителей, которые снимали происходящее, однако цвета на видео, показанном ABC News, были менее насыщенными, и подсветки от телефонов не было заметно.

Вскоре руководство телеканала объявили об ошибке и удалили видеозапись с Youtube-канала ABC News.