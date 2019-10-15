В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии

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Американский телеканал выдал кадры с военного шоу за видео боев в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Телеканал ABC News показал в эфире видео, на котором якобы была запечатлена атака турецких войск на позиции курдов в Сирии. Об этом пишет New York Times.
На кадрах, транслировавшихся телеканалом, видны многочисленные взрывы и выстрелы.
«Это видео, оказавшееся в распоряжении ABC News, по всей видимости, показывает ожесточенные атаки турецких войск на пограничный город Эт-Телль-эль-Абьяд», — сказал в эфире корреспондент телеканала Иан Панелл (Ian Panell).
Одними из первых, кто поставил аутентичность видео под сомнение, были пользователи сети, придерживающиеся правых взглядов и поддерживающие президента США Дональда Трампа. Они обратили внимание на то, что показанные телеканалом кадры очень похожи на ролик, снятый в 2017 году и опубликованный на YouTube под названием «Ночная стрельба на Knob Creek в 2017 году».
Указанная запись была сделана во время военного шоу, которое проходит каждые полгода на полигоне Knob Creek в американском штате Кентукки. За отдельную плату зрители могут посмотреть шоу в апреле и октябре. На оригинальной записи виден свет от телефонов людей, которые снимали происходящее, однако цвета на видео, показанном ABC News, были менее насыщенными, и подсветки экранов не были заметны.
В официальном заявлении СМИ представители канала сообщили, что сожалеют об ошибке и убрали видео эфира с роликом из Кентукки. Ранее запись можно было просмотреть на YouTube-канале ABC News, однако в настоящий момент доступ к ней ограничен настройками приватности.
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Ее задача — борьба с курдами, находящимися на территории Сирии, и террористами «Исламского государства» (запрещенная в России организация). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.
США отказались поддержать курдов против Анкары и вывели из Сирии войска. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), находящиеся в Сирии и на протяжении нескольких лет поддерживаемые Вашингтоном, назвали это «ударом ножа в спину».
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Комментарии4
США , Видео , В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Свободная сирийская армия , телеканал АВС , New York Times , Сирия
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