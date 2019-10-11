Трамп опроверг знакомство с помощниками Джулиани

Трамп заявил, что не знаком с обвиняемыми помощниками своего адвоката

"Я их не знаю", — сказал Трамп журналистам.

Ранее в четверг суд США назначил залог в 1 миллион долларов за выход на свободу до процесса выходцев из бывшего СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Следующие слушания запланированы на 17 октября, процесс будет проходить в суде Нью-Йорка

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Парнас и Фруман помогали адвокату президента США Руди Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена . В среду вечером они были арестованы.

Как следует из обвинительного заключения, Парнас и Фруман, которые в настоящее время являются гражданами США, спонсировали кандидатов на различные выборные должности на деньги бизнесмена из России в коммерческих целях. По данным следствия, уроженец Украины Парнас, уроженец Белоруссии Фруман, а также уроженец Украины Андрей Кукушкин и уроженец США Дэвид Коррия вступили в сговор с "российским гражданином и предпринимателем".

Целью сговора было привлечение средств этого бизнесмена для спонсирования предвыборных кампаний на федеральном уровне и на уровне штатов, чтобы "получить влияние на кандидатов… для получения прибыли в будущих коммерческих проектах", говорится в бумагах. Эти действия проводились с июня 2018 года по апрель 2019 года, гласит документ.

За это им предъявлены обвинения в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, поскольку привлечение средств иностранцев на эти цели запрещено.