Задержан сотрудник Пентагона за передачу информации СМИ

Экс-разведчик арестован в США по подозрению в передаче информации СМИ

В штате Вирджиния ( США ) арестован бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) Генри Фриз, он обвиняется в передаче секретной информации журналистам. Об этом говорится в опубликованном американским министерством юстиции обвинительном акте.

В числе материалов, касающихся систем вооружения неназванного иностранного государства, были также пять отчетов разведки. Согласно документу, предоставленная информация «носила разрозненный характер» и была использована в не менее чем восьми новостных статьях, сообщает ТАСС.

По версии следствия, 30-летний Фриз передал информацию двум представителям СМИ в 2018 и 2019 гг. Кроме того, Фриз состоял с одним из журналистов в «романтических отношениях». В прокуратуре штата полагают, что в апреле прошлого года журналистка, с которой проживал обвиняемый, попросила его помочь своему коллеге найти информацию о системах вооружения. Тот согласился при условии, что его возлюбленную после этого повысят в должности. В американском ведомстве уточнили, что в результате проводимой по распоряжению суда прослушки и записи телефонного разговора Фриза было установлено, что он передал секретную информацию журналисту. До настоящего времени Фриз работал аналитиком контртеррористического отдела разведуправления оборонного ведомства, он был арестован утром в среду после прибытия на работу.

Прокурор Вирджинии Зак Теруиллигер заявил, что утечка секретных данных в СМИ является «подлой и злонамеренной». Он не уточнил, будут ли предъявлены обвинения сотрудникам СМИ. По его словам, у подозреваемого не было никаких оснований для получения доступа к секретной информации, он сделал это только для помощи журналистам.

Всего за более чем два года Минюст предъявил обвинения шести подозреваемым в утечке секретных сведений.