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Передававший данные СМИ сотрудник разведслужб арестован в США 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
В США арестован сотрудник разведки за передачу данных СМИ
Фото: Reuters
В США арестован один из сотрудников разведывательных служб, которого обвиняют в передаче засекреченной информации журналистам. Об этом сообщает The Hill.
Отмечается, что 30-летний Генри Кайл Фриз делился с журналистами засекреченной информацией, которая связана с нацбезопасностью США, два раза. По некоторым данным, мужчина состоял в романтических отношениях с одним из журналистов, который получил секретные данные.
Уточняется, что ФБР получило доступ к личным перепискам сотрудника разведслужб в твиттере, а также вело прослушивание его телефонных звонков.
В случае, если Фриза признают виновным, то ему грозят 20 лет тюрьмы.
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США , ФБР
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