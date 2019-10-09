В США арестован сотрудник разведки за передачу данных СМИ

Передававший данные СМИ сотрудник разведслужб арестован в США

США арестован один из сотрудников разведывательных служб, которого обвиняют в передаче засекреченной информации журналистам. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что 30-летний Генри Кайл Фриз делился с журналистами засекреченной информацией, которая связана с нацбезопасностью США, два раза. По некоторым данным, мужчина состоял в романтических отношениях с одним из журналистов, который получил секретные данные.

Уточняется, что ФБР получило доступ к личным перепискам сотрудника разведслужб в твиттере, а также вело прослушивание его телефонных звонков.

В случае, если Фриза признают виновным, то ему грозят 20 лет тюрьмы.