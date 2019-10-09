США назвали худшее решение в своей истории

Президент США Дональд Трамп назвал ввод американских войск на Ближний Восток худшим решением в истории. Соответствующий пост появился в Twitter

По мнению американского лидера, США никогда не должны были присутствовать на территории стран Ближнего Востока, так как там идут бои между различными группировками более сотни лет. Он отметил, что США переместили своих последних военных из Сирии.

«Глупые бесконечные войны для нас заканчиваются!», — заключил Трамп.

Президент США также рассказал, что всего Вашингтон потратил во время кампаний на Ближнем Востоке восемь миллиардов долларов.

«Вхождение на Ближний Восток было худшим решением за всю историю нашей страны», — подытожил глава США.

7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. В то же время американские военные силы больше не будут находиться рядом с местом проведения операции. Курды назвали такое решение «ударом в спину» со стороны американцев.