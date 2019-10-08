Трамп проверит сотрудников Белого дома на детекторе лжи

Трамп предложил проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи

Американский президент Дональд Трамп придумал способ, как проверять сотрудников Белого дома на предмет шпионажа и утечки данных в СМИ. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Как отмечает издание, Трамп предложил проверить работников аппарата на полиграфе. Эта идея вновь посетила его после недавней ситуации из-за его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским . Тогда два информатора пожаловались, что он якобы надавил на лидера Украины и из-за этого ему грозит импичмент.

Источники рассказали, что Трамп каждый раз приходил в бешенство, когда узнавал, что в СМИ просачивалась правдивая и резонансная информация. Также он постоянно твердил о проверках на полиграфе.

"Он хотел полиграфировать каждого сотрудника в здании, чтобы выяснить, кто общался с прессой", — уточнил источник.

По словам источника, некоторые сотрудники Белого дома даже вызывались пройти детектор лжи, чтобы доказать свою невиновность после того, как их подозревали в утечке.