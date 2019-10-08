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Трамп назвал расследование Конгресса по импичменту «судом кенгуру» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Суд кенгуру»: Трамп оценил расследование по импичменту
Фото: ТАСС
Об этом сообщает Agence France-Presse в своем Twitter.
Госдепартамент США запретил постпреду при Евросоюзе Гордону Сондланду давать показания в деле об импичменте в Конгрессе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.
Адвокат Сондланда Роберт Ласкин отметил, что Госдеп потребовал от его подзащитного действовать в соответствии с распоряжением ведомства и не участвовать в слушаниях.
Сам Сондланд «глубоко расстроен тем, что не сможет дать показания», добавил Ласкин.
Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, которого обвинили в шантаже Украины. Чтобы опровергнуть претензии, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Трампа с поста президента.
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США , В мире , ЕС , Госдеп США , Конгресс США , Associated Press , Деловая газета "Взгляд" , France-Presse , Интерфакс
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