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В Кремле заявили, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии 

ТК «Звезда» 49 минут назад
В Кремле заявили, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии
Фото: ТК «Звезда»
Ранее сообщалось, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии и не будут находиться в районе проведения этой операции.
Кремль не был предупрежден о выводе американского контингента из Сирии, Турция также не сообщила Москве о планах по проведению военной операции на севере страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы еще не знаем, какие войска выводятся оттуда, в каком объеме, выводятся ли они», — сказал он.
Песков добавил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в регионе.
Пятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы его страны готовы к проведению военной операции по обеспечении безопасности на севере Сирии. Позже, 7 октября, турецкий лидер добавил, что США начали выводить войска с указанной территории — именно там Анкара собиралась провести операцию по созданию зоны безопасности.
При этом в Вашингтоне заявили, что эвакуация американских военнослужащих не означает полного вывода контингента.
Также стало известно, что накануне, 7 октября, турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов «Сирийских демократически сил» (SDF) на северо-востоке Сирии, в провинции Хасеке.
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Комментарии
США , Армия , Ближний Восток , Войска , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Москва , Сирия , Турция
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