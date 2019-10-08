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Трамп заявил о продолжении поддержки курдов в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Трамп заявил о защите курдов в Сирии
Фото: РИА Новости
США уходят из Сирии, но не покидают курдов, которым помогают материально и оружием, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы можем быть в процессе ухода из Сирии, но мы ни в коем случае не бросили курдов, которые являются особенными людьми и замечательными бойцами», — написал Трамп в своем Twitter.
Он отметил, что важны и отношения с Турцией, однако заметил, что в этой стране живет много курдов.
«Любые принудительные или ненужные боевые действия со стороны Турции станут разрушительными для их экономики и очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам материально и оружием», — заявил Трамп.
Ранее он также сообщил, что 13 ноября в США прилетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции в Сирии. После этого Трамп пригрозил «уничтожить экономику Турции», если Анкара сделает что-то «недопустимое».
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Комментарии
США , В мире , Конфликты , Оружие , Война в Сирии , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Сирия
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