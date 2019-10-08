Оборона Трампа трещит, но не сдается. Комментарий Георгия Бовта

Уже второй осведомитель, предположительно, из числа сотрудников спецслужб, готов предоставить информацию о деталях телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским . Именно из-за этой беседы американскому президенту грозит импичмент, поскольку его оппоненты обвиняют его в том, что в ходе этой беседы он пытался добыть компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена и тем самым повлиять с помощью иностранного государства, шантажируя его американской финансовой помощью, на ход следующей президентской кампании.

Лидер демократического большинства в конгрессе Нэнси Пелоси сравнила поступок Трампа с государственной изменой. В ответ сам президент призвал к импичменту Пелоси. Тем временем демократы продолжают вызывать для дачи показаний под присягой ведущих членов администрации Трампа. Куда все это движется?

Неприятности президента США нарастают, как снежный ком. Они исходят уже не только от конгрессовских демократов, но и от судебной власти. Так, федеральный судья города Нью-Йорка Виктор Марреро в 75-страничном постановлении отверг утверждения министерства юстиции , согласно которым президент не может быть подвергнут уголовному преследованию, пока он пребывает в должности. Речь зашла о раскрытии налоговой информации Трампа времени до его избрания. И судья Марреро постановил, что президент не обладает иммунитетом в данном вопросе. Кстати, судью Марреро назначил президент-демократ Билл Клинтон в 1999 году.

Теперь может оказаться, что Трампу придется держать оборону сразу на двух фронтах. На «украинском» и на «налоговом». В свое время он ведь отказался обнародовать свои налоговые декларации, а всем интересно.

Ранее другой суд постановил, что администрация не имеет права уничтожать материалы телефонных и других переговоров Трампа с лидерами других государств. Это решение было вынесено после того, как выяснилось, что Белый дом сохранил содержание разговора с Зеленским вопреки принятым процедурам и вообще не на том сервере, на котором положено. Если и дальше так пойдет, демократы могут заинтересоваться материалами переговоров и с российским президентом. Пока просто повода подходящего не подвернулось. Ищут.

Пока что конгрессовские демократы вызывают для дачи показаний ведущих членов республиканской администрации. В комитете по делам разведки, которому принадлежит главная роль в начатой процедуре импичмента, уже побывал госсекретарь Майк Помпео, который оставил демократов неудовлетворенными, не предоставив им нужных документов. В перспективе это грозит неприятностями уже самому Помпео. Теперь настала очередь министра обороны Марка Эспера и исполняющего обязанности административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Воута.

Таская на допрос членов администрации, демократы имеют шансы не только получить дополнительный компрометирующий президента материал, но и дестабилизировать работу Белого дома. Такой результат накануне очередной президентской избирательной кампании их тоже вполне устроит. К тому же любая дача показаний под присягой потенциально чревата появлением новых обвинений, построенных на несоответствиях в показаниях или откровенном лжесвидетельстве.

Однако еще более тревожный знак — это появление уже второго «стукача» среди сотрудников спецслужб, который готов дать показания на президента. К тому же и сам Трамп уже путается в показаниях. Так, встречаясь на днях с конгрессменами-республиканцами, он заявил, что о разговоре с Зеленским его попросил министр энергетики Рик Перри . После чего уже тот вынужден оправдываться: мол, он всего лишь попросил Трампа поговорить по проблемам энергетики, а не для того, чтобы добыть компромат на Байдена. Как видим, команда не совсем сплоченная.

Поднятая информационная волна уже работает против президента. Число сторонников импичмента постепенно растет, достигнув 44-47% населения. Это близко к тому, что наблюдалось относительно импичмента Ричарда Никсона в свое время. Правда, популярность Трампа раза в два выше, чем была тогда у Никсона. Она держится уверенно на уровне немногим более 40%.

В связи с чем среди республиканцев бытует мнение, что если демократы в палате представителей и вынесут импичмент — что еще не означает отстранения от должности, этот вопрос решает сенат — то на следующих выборах Трамп, на волне еще большего сплочения и мобилизации своего ядерного электората, переизберется на второй срок.

Пока в результате скандала пострадал сам бывший вице-президент Байден. Видимо, часть американцев пришли к выводу, что дыма без огня не бывает и на Украине у семейства Байденов был, как минимум, конфликт интересов. Байден больше не лидер гонки за номинацию от демпартии. Его оттеснила сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Особенно Байдену и его сторонникам станет обидно, когда республиканцы, насмотревшись на весь этот цирк, заберут дело об импичменте в верхнюю палату конгресса, где прогонят ее по ускоренной процедуре и похоронят, поскольку имеют там большинство.