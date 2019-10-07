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В США рассказали о контактах по смене руководства «Нафтогаза» 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
В США рассказали о контактах по смене руководства «Нафтогаза»
Фото: Lenta.ru
Министр энергетики США Рик Перри опроверг информацию о том, что он давил на представителей украинской власти и принуждал их к назначению определенных людей в руководство госкомпании «Нафтогаз». Чиновник настаивает на том, что он только давал рекомендации, передает Reuters.
«Мы дали рекомендации по запросу украинского правительства, и мы будем делать это и дальше», — сказал Перри.
Ранее в понедельник, 7 октября, стало известно, что несколько американских бизнесменов, связанных с Республиканской партией США, весной этого года пытались добиться смены руководства «Нафтогаза». По данным Associated Press, речь идет о бизнесменах Игоре Фрумане и Льве Парнасе, а также «нефтяном магнате» из Флориды Гарри Сарджинте III.
Газета Politico, ссылаясь на источники, сообщала, что Перри просил президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет «Нафтогаза» и включить в него американцев.
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США , В мире , Украина , Энергетика , Владимир Зеленский , Рик Перри , Нафтогаз , Республиканская партия США , Правительство Украины , Reuters
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