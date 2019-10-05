Трамп проболтался о любовнице из Одессы

Стали известны подробности встречи президентов США Украины , состоявшейся в конце сентября. Трамп тогда упомянул, что ему когда-то принадлежала компания-организатор конкурсов «Мисс США» и Мисс «Вселенная». Однако, когда он баллотировался в президенты, ее пришлось продать, уточняет Daily News.

Во время переговоров Владимир Зеленский пригласил Трампа на Украину. Американский лидер заметно оживился и вспомнил о принадлежавшем ему конкурсе красоты.

«У нас на конкурсе была победительница из Украины», — похвастался президент США.

Американская пресса после этого припомнила, что Трампу приписывали роман с украинкой Александрой Николаенко — обладательницей титула «Мисс Одесса -2001».

Утверждалось, что у них якобы была мимолетная связь. Однако потом одесская топ-модель вышла замуж за друга Трампа — миллиардера Фила Раффина, который на 45 лет старше. У пары родились двое детей. Они говорят по-русски и по-английски.

Трамп контролировал конкурс «Мисс Вселенная» в течение двух десятилетий, прежде чем продать его в 2015 году. В одном из интервью он сказал: «Когда я баллотировался, то подумал, что, не самая лучшая идея стать президентом и быть при этом владельцем конкурса „Мисс Вселенная“.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились 25 сентября, во время сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке.