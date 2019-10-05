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Трамп проболтался о любовнице из Одессы 

Рамблер 33 минуты назад
Стали известны подробности встречи президентов США и Украины, состоявшейся в конце сентября. Трамп тогда упомянул, что ему когда-то принадлежала компания-организатор конкурсов «Мисс США» и Мисс «Вселенная». Однако, когда он баллотировался в президенты, ее пришлось продать, уточняет Daily News.
Во время переговоров Владимир Зеленский пригласил Трампа на Украину. Американский лидер заметно оживился и вспомнил о принадлежавшем ему конкурсе красоты.
«У нас на конкурсе была победительница из Украины», — похвастался президент США.
Американская пресса после этого припомнила, что Трампу приписывали роман с украинкой Александрой Николаенко — обладательницей титула «Мисс Одесса -2001».
Утверждалось, что у них якобы была мимолетная связь. Однако потом одесская топ-модель вышла замуж за друга Трампа — миллиардера Фила Раффина, который на 45 лет старше. У пары родились двое детей. Они говорят по-русски и по-английски.
Трамп контролировал конкурс «Мисс Вселенная» в течение двух десятилетий, прежде чем продать его в 2015 году. В одном из интервью он сказал: «Когда я баллотировался, то подумал, что, не самая лучшая идея стать президентом и быть при этом владельцем конкурса „Мисс Вселенная“.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились 25 сентября, во время сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Встреча состоялась на фоне скандала: демократы требуют устроить Трампу импичмент. Они считают, что президент США оказал давление на Зеленского, чтобы тот помог обнаружить негативную информацию о политике Джо Байдене. Последний может бросить вызов Трампу на выборах 2020 года.
Комментарии5
США , Видео , В мире , Александра Николаенко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН
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