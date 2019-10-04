Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер первым из американских чиновников был допрошен в рамках запущенной ранее процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Выступая перед специальной комиссией конгресса он заявил, что советовал украинским властям не вмешиваться в политику США, сообщает Газета.ру Госпереворот явочным порядком. Зачем демократы запустили импичмент Трампа Т акже он Волкер сообщил о своей непричастности к якобы имевшему месту давлению Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне. Именно это обвинение легло в основу импичмента.
Ранее Волкер ушел в отставку с поста спецпредставителя США по Украине.