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Волкера допрашивали по делу Трампа 10 часов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Волкера допрашивали по делу Трампа 10 часов
Фото: nsn.fm
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер первым из американских чиновников был допрошен в рамках запущенной ранее процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Выступая перед специальной комиссией конгресса он заявил, что советовал украинским властям не вмешиваться в политику США, сообщает Газета.ру Госпереворот явочным порядком. Зачем демократы запустили импичмент Трампа Т акже он Волкер сообщил о своей непричастности к якобы имевшему месту давлению Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне. Именно это обвинение легло в основу импичмента.
Ранее Волкер ушел в отставку с поста спецпредставителя США по Украине.
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США , В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Дональд Трамп , Газета.Ru
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