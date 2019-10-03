Без права на «ашипку»: как ФБР вербует русских

ФБР разместило с ошибками рекламу в Facebook на русском для вербовки

ФБР разместило в Facebook рекламу на русском языке, чтобы привлечь русскоязычных пользователей социальной сети к сотрудничеству. СМИ сообщают, что американская спецслужба опубликовала три объявления, допустив в надписях ряд грамматических ошибок. В ФБР отказались подтверждать или опровергать факт размещения рекламы, но заявили, что «используют разные методы».

Федеральное бюро расследований (ФБР) США разместило в Facebook рекламные объявления на русском языке. Как сообщает телеканал CNN, спецслужба с помощью постов призывает русскоязычных пользователей социальной сети к сотрудничеству.

Отмечается, что каждое из объявлений состояло из картинки и подписи на русском — причем в них были допущены грамматические ошибки. На первой картинке изображен человек с зонтом, переходящий через мост.

«Время наводить мосты», — гласит подпись к изображению. На второй картинке изображена шахматная доска.

«Не пора ли сделать свой ход?» — говорится на подписи к ней.

Наконец, на третьем изображении запечатлены счастливые родители выпускницы университета. В этом случае ФБР допустила три грамматические ошибки, достойные «клюквенного» фильма «о русских».

«Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!» — гласит подпись [орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»].

Приложенная к постам ссылка ведет на официальный сайт вашингтонского подразделения ФБР. На русском и английском языках там рассказываются подробности контрразведывательной деятельности американской спецслужбы и указан ее адрес. Всех, кто располагает важной информацией, ФБР приглашало лично посетить их отделение.

«ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности», — также неграмотно говорилось в сопроводительном сообщении.

Остальной текст на сайте ФБР также изобилует орфографическими ошибками (к примеру, слово «контрразведка» было написано как «контразведка»).

Опровергать или подтверждать факт размещения рекламы в фейсбуке ФБР не стала. Однако, представитель ведомства Алан Коннер заявил, что ФБР «использует различные методы сбора информации».

Американские спецслужбы в соцсетях действуют достаточно активно. В начале сентября 2019 года сообщалось, что Центральное разведывательное управление ( ЦРУ ) США в Instagram подписалось на 11 известных голливудских актеров.

В комментарии для издания PR Week официальный представитель ЦРУ Сара Лихтерман отметила, что подобный шаг был сделан в рамках инициативы по усилению работы над созданием образа специального агента и разделения мифов, которые появились с легкой руки Голливуда, и реальных фактах о сотрудниках управления.

“Это способ объяснить нашу миссию обществу, показать что реально, а что — нет. Мы не можем раскрыть личности очень многих наших агентов, поэтому общественность узнает о нас на примере этих вымышленных шпионов, даже несмотря на то, что они совсем не обязательно воплощают то, чем мы являемся», — сказала она.

Западные соцсети при этом сами нередко оказываются замешаны в делах, которыми обычно занимаются спецслужбы.

В начале прошлого месяца Роскомнадзор обвинил Google , Facebook и YouTube в демонстрации политической рекламы в Единый день голосования. Первый зампред Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) России Николай Булаев в свою очередь назвал рекламу в Google «попыткой вмешательства» и предположил, что так в западных компаниях могут оттачивать механизмы влияния перед выборами в 2021 и 2024 годах.

«Про Google — я думаю, что на самом деле многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точечно влияют на человека, делающего выбор», — отметил Булаев.

За месяц до этого президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес Google.