Трамп стремительно беднеет

Трамп стремительно теряет позиции в рейтинге богатейших людей США

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность потерял 119 позиций в рейтинге самых богатых людей в Соединённых Штатах по версии журнала Forbes.

В настоящее время американский лидер занимает 275 место из 400, а его состояние второй год неизменно составляет $3,1 млрд

При этом в 2018 году он ещё находился на 16 позиций выше, чем в 2019 году.

Кроме того, отмечает издание, бизнес Трампа терпит убытки в связи с нежеланием девелоперов называть строительные объекты именем действующего президента США.

Общее состояние 25 богатейших семей на планете за год увеличилось на 24% и достигло $1,4 трлн.