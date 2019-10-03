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Трамп стремительно теряет позиции в рейтинге богатейших людей США 

News.ru + ещё 1 34 минуты назад
Трамп стремительно беднеет
Фото: Yuri Gripas/ZUMAPRESS.com
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность потерял 119 позиций в рейтинге самых богатых людей в Соединённых Штатах по версии журнала Forbes.
В настоящее время американский лидер занимает 275 место из 400, а его состояние второй год неизменно составляет $3,1 млрд
При этом в 2018 году он ещё находился на 16 позиций выше, чем в 2019 году.
Кроме того, отмечает издание, бизнес Трампа терпит убытки в связи с нежеланием девелоперов называть строительные объекты именем действующего президента США.
Общее состояние 25 богатейших семей на планете за год увеличилось на 24% и достигло $1,4 трлн.
Ранее News.ru писал о том, что американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart, стала самой богатой на планете по версии агентства Bloomberg. Общее состояние оценивается в $190,5 млрд, увеличившись за год на $39 млрд На втором месте в рейтинге оказалась семья Марс, контролирующая одноимённую компанию, известную своими шоколадными батончиками на весь мир. Замыкают тройку самых богатых семей в мире братья Чарльз и Дэвид Кохи, владеющие корпорацией Koch Industries.
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Комментарии
США , В мире , Дэвид Кох , Дональд Трамп , Wal-Mart Stores , Forbes , Bloomberg
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