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Bloomberg: замминистра финансов США, разрабатывавшая санкции против РФ, уходит в отставку

Трамп: США поладят с Россией, невзирая на внутриполитические перипетии в Вашингтоне

В США без иронии ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы