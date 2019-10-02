Власти Соединенных Штатов считают уместным ведение диалога с Россией и надеются, что она начнет "открываться и поступать правильно". Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью итальянской газете La Stampa, стенограмму беседы распространила в среду пресс-служба Госдепартамента.
"Мы надеемся, что есть реальная возможность, мы надеемся, что, Россия начнет открываться и поступать правильно. Мы пытались общаться и вести с ними диалог. Мы считаем это совершенно уместным. Наш президент… четко это выразил", — сказал Помпео.
"Мы также четко дали понять, что когда Россия демонстрирует поведение, которое является нарушением международного права… мы также будем привлекать их к ответственности", — продолжил госсекретарь.