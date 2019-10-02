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Трамп: США поладят с Россией, невзирая на внутриполитические перипетии в Вашингтоне 

ТАСС 51 минуту назад
Соединенные Штаты поладят с Россией, несмотря на все нынешние внутриполитические перипетии в стране. Об этом заявил в среду американский лидер Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.
"С учетом вышесказанного (президент говорил о внутриполитических скандалах в США — прим. ТАСС) было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что она умная", — отметил он, добавив, что "никто не ведет себя так жестко по отношению к России, как Дональд Трамп".
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США , В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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