Соединенные Штаты поладят с Россией, несмотря на все нынешние внутриполитические перипетии в стране. Об этом заявил в среду американский лидер Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.
"С учетом вышесказанного (президент говорил о внутриполитических скандалах в США — прим. ТАСС) было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что она умная", — отметил он, добавив, что "никто не ведет себя так жестко по отношению к России, как Дональд Трамп".