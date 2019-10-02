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Трамп призвал демократов работать на благо США, а не заниматься чепухой 

ТАСС 1 час назад
Трамп призвал демократов работать на благо США
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в среду призвал Демократическую партию работать на благо страны, а не тратить время и силы на чепуху. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.
"Праздным демократам следует сосредоточиться на развитии страны, а не тратить впустую чужое время и силы на чепуху, чем они занимаются с тех пор, как я был избран подавляющим большинством в 2016 году, 223-306 [голоса выборщиков]. Найдите кандидата получше в этот раз, вам он понадобится!" — написал президент.
При этом он допустил ошибку. По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах республиканец одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а его соперник, экс-госсекретарь США демократ Хиллари Клинтон — 227 голосами.
Глава Белого дома в очередной раз подверг критике председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния), назвал его ничтожеством и призвал уйти в отставку. Президент также считает, что нужно рассмотреть вопрос об аресте Шиффа за госизмену в связи с возможным искажением с его стороны телефонной беседы американского и украинского лидеров.
Американский лидер также подверг критике спикера контролируемой демократами Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая на прошлой неделе объявила о начале процедуры импичмента в нижней палате американского законодательного органа. По его словам, она "не в состоянии работать" над такими вопросами, как снижение цен на отпускаемые по рецепту лекарства, а также ратификацией североамериканского торгового договора — Соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States — Mexico — Canada Agreement, USMCA). "Это маскировка попытки выиграть выборы с помощью импичмента. Праздные демократы увязли в грязи", — считает глава вашингтонской администрации. Он также обвинил Демократическую партия в "желании навредить стране", добавив, что действия демократов приводят к падению биржевых индексов.

О скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

В США в последние дни разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.
Белый дом ранее обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.
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Комментарии1
США , В мире , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Генпрокуратура РФ , Конгресс США , Министерство юстиции США
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