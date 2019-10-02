В США не поняли шутку Путина

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В США без иронии ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы 

ТАСС 1 час назад
Соединенные Штаты обладают всеми инструментами, чтобы противостоять вмешательству России в президентские выборы в США в 2020 году. Так во входящем в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре прокомментировали шутку президента России Владимира Путина на эту тему. Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter журналист радиостанции "Голос Америки" Джефф Сэлдин.
В среду российский президент, отвечая на вопрос, намерена ли РФ вмешиваться в выборы президента США в 2020 году, пошутил: "По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы окончательно развеселить вас". При этом глава государства добавил, что Россия сосредоточена на решении своих внутренних проблем.
"В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят", — заявила радиостанции помощник директора агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфра.
Спецслужбы США бездоказательно обвиняли Россию во вмешательстве в избирательную кампанию в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.
ТАСС: последние новости
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Комментарии107
США , Видео , В мире , Политика , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Владимир Путин , Департамент внутренней безопасности США , Министерство юстиции США
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