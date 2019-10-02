В США не поняли шутку Путина

В США без иронии ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы

В среду российский президент, отвечая на вопрос, намерена ли РФ вмешиваться в выборы президента США в 2020 году, пошутил: "По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы окончательно развеселить вас". При этом глава государства добавил, что Россия сосредоточена на решении своих внутренних проблем.

"В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят", — заявила радиостанции помощник директора агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфра.