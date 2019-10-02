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СМИ: Госпитализирован Берни Сандерс 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
СМИ: Госпитализирован Берни Сандерс
Фото: Reuters
Участник предвыборной гонки в США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс был госпитализирован из-за болей в груди. Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление его помощника.
«Во время политического мероприятия вчера вечером сенатор Сандерс почувствовал дискомфорт в груди. После медицинского обследования у него было обнаружена закупорка артерии», — говорится в сообщении.
Представители политика также уточнили, что Сандерсу потребуется несколько дней отдыха, но он находится «в хорошем настроении».
Отмечается, что 78-летний сенатор был госпитализирован в Лас-Вегасе, штат Невада.
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США , В мире , Берни Сандерс
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