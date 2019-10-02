СМИ: Госпитализирован Берни Сандерс

Участник предвыборной гонки в США , сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс был госпитализирован из-за болей в груди. Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление его помощника.

«Во время политического мероприятия вчера вечером сенатор Сандерс почувствовал дискомфорт в груди. После медицинского обследования у него было обнаружена закупорка артерии», — говорится в сообщении.

Представители политика также уточнили, что Сандерсу потребуется несколько дней отдыха, но он находится «в хорошем настроении».

Отмечается, что 78-летний сенатор был госпитализирован в Лас-Вегасе, штат Невада.