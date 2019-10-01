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Посол США Хантсман допустил возможность партнерства Москвы и Вашингтона 

РИА Новости 2 часа назад
Хантсман допустил партнерство Москвы и Вашингтона
Фото: РИА Новости
Посол США Джон Хантсман допустил возможность партнерства Москвы и Вашингтона в будущем.
"Да, я представляю себе будущее, в котором наши страны могут быть партнерами. Как это было раньше: мы были партнерами, как были и соперниками. И есть шансы, что история повторится, потому что она циклична", — сказал Хантсман, отвечая на вопросы в официальном аккаунте посольства в Instagram.
Он напомнил, что Москва и Вашингтон уже успешно сотрудничают по таким темам как урегулирование вокруг Корейского полуострова и борьба с терроризмом.
"Мы контактируем очень профессионально по военным каналам деконфликтинга, в том, что касается Сирии. Глобальная стабильность во многом зависит от здоровых американо-российских отношений. Мы должны сохранить каналы для поддержания диалога и обмена информацией как во времена партнерства, как и в трудные моменты", — отметил посол США.
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«Глобальная стабильность во многом зависит от здоровых американо-российских отношений. Мы должны сохранить каналы для поддержания диалога и обмена информацией. Это поможет нам развивать взаимодействие во времена партнёрства и сохранить отношения в более сложные периоды», — посол США Джон Хантсман отвечает на ваш вопрос о том, могут ли США и Россия стать партнерами в будущем. #asktheambassador #посолсша #джонхантсман #посольствосша

Публикация от  Посольство США в РФ (@usembru)

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Комментарии
США , В мире , Джон Хантсман , Москва
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