Хантсман допустил партнерство Москвы и Вашингтона

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«Глобальная стабильность во многом зависит от здоровых американо-российских отношений. Мы должны сохранить каналы для поддержания диалога и обмена информацией. Это поможет нам развивать взаимодействие во времена партнёрства и сохранить отношения в более сложные периоды», — посол США Джон Хантсман отвечает на ваш вопрос о том, могут ли США и Россия стать партнерами в будущем. #asktheambassador #посолсша #джонхантсман #посольствосша