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Определена причина унесшей семь жизней болезни вейперов в США 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Определена причина унесшей семь жизней болезни вейперов в США
Фото: Lenta.ru
Врачи клиники Майо в Миннесоте провели биопсию легких заболевших странной болезнью вейперов и предположили причину эпидемии в США. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.
Доктор медицинских наук, национальный эксперт по патологии легких Брэндон Ларсен заявил, что повреждения легких и смертельные случаи в различных штатах могут быть связаны с ядовитыми химическими парами или токсичными газами от вейпа. Исследователи изучили легкие 17 пациентов и не обнаружили там накопления липидов — минеральных масел, которое предполагалось изначально.
Сообщается, что клиника Майо проводила биопсию у двух своих пациентов и 15 заболевших из других штатов. Все принявшие участие теперь отправлены в клинику для дальнейшего расследования. Уточняется, что 71 процент из них курили вейп с жидкостями, в которых содержались масла марихуаны или конопли.
В августе текущего года в США началась эпидемия необъяснимых легочных респираторных заболеваний у вейперов. В сентябре стало известно о семи смертельных случаях куривших вейпы американцев из различных штатов.
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