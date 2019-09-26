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Китай выразил протест США из-за одобрения в Конгрессе законопроекта по Гонконгу 

ТАСС 28 минут назад
Китай попросил США «отстать» от Гонконга
Фото: РИА Новости
МИД КНР выразил протест США в связи с одобрением профильным комитетом Сената Конгресса законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге. Как заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, американские законодатели должны немедленно прекратить работу над законопроектом.
"Китай выражает решительный протест в связи с одобрением этого законопроекта и осуждает это. Выражаем серьезное возмущение", — указал он.
"Призываем Конгресс США немедленно прекратить работу над этим законопроектом, который является вмешательством в дела Гонконга, для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений", — подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.
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США , Азия , В мире , МИД , Конгресс США , Гонконг , Китай
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