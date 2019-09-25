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Посол США Хантсман намерен забрать из России валенки на память 

ТАСС 1 час назад
Хантсман намерен забрать из России валенки на память
Фото: ТАСС
Посол США в России Джон Хантсман заберет из России на память валенки, в которых был в день купания в крещенской проруби.
"Пару шишек, которые я набил, налаживая отношения между странами, — пошутил дипломат, отвечая на вопрос о том, что он заберет с собой из России, в видеокомментарии на странице американского диппредставительства в "Фейсбуке". — Надеюсь, они пройдут, но я увезу их с собой. Но в моем багаже будут и бесподобные произведения искусства, простого, искреннего искусства, которые мы здесь покупали, в том числе во время нашей недавней поездки во Владимир, одну из древних русских столиц. И эти произведения искусства будут у нас дома в Солт-Лейк-Сити, они будут напоминать нам о времени, проведенном здесь".
"Я также собираюсь взять с собой валенки, в которых я был в тот день, когда окунался в крещенской купели, — продолжил он. — Это было в январе 2018 года на замерзшей реке в честь Крещения Христа. До этого мне никогда не доводилось нырять в прорубь, и я никогда не забуду тот день. Я думаю, что таким образом я стал ближе к русским людям, если не духовно, то во всяком случае ближе к их культуре, и многие с теплотой приняли этот мой поступок".
Хантсман в начале октября завершит свою миссию в Москве и покинет Россию. В начале августа он подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке. Он был назначен руководителем дипмиссии США в РФ в октябре 2017 года.
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Комментарии
США , В мире , Джон Хантсман , Дональд Трамп
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