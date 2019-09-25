Белый дом подаст жалобу заявителей в Конгресс

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что соответствующий документ собираются направить 25 сентября. Сейчас он находится на стадии рассмотрения.

Кроме того, два чиновника, чьи имена и фамилии не называются, заявили о том, что расшифровка переговоров двух лидеров, как ожидается, будет "сокрушающей".

Ранее сообщалось, что в США началась процедура импичмента Трампа из-за звонка Зеленскому.