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Хиллари Клинтон прокомментировала старт процедуры импичмента Трампа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Клинтон отреагировала на старт импичмента Трампа
Фото: globallookpress.com
Политик резко высказалась в адрес президента США.
Политик-демократ и главный соперник президента США на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа. По ее словам, он «предает страну ежедневно», а вопрос импичмента поднимается в целях национальной безопасности.
«Я за импичмент. Я не пришла к такому решению легко и быстро, но сложилась чрезвычайная ситуация», — заявила она.
Она пояснила, что на ее мнение повлияла якобы имевшая место со стороны Трампа попытка заручиться поддержкой Украины «в заговоре» с целью подорвать позиции бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь. В интервью People Клинтон также резко высказалась в сторону Трампа.
«Президент предает нашу страну ежедневно. Этот человек… представляет собой явную и существующую опасность для будущего Соединенных Штатов», — цитирует политика издание.
Процедура импичмента, уточнила Клинтон, предпринимается «не в счастье и с ликованием», а ради национальной безопасности страны.
О начале расследования для импичмента Трампа ранее заявила председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По ее словам, это связано с предполагаемым давлением президента США на украинского коллегу Владимира Зеленского. На информацию о старте процедуры уже отреагировал сам американский лидер.
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Комментарии1
США , В мире , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Конгресс США
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