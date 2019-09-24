США намерены повысить уровень диалога с хуситами

США намерены повысить уровень диалога с йеменскими повстанцами-хуситами, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

"Мы уже какое-то время общаемся с хуситами и будем продолжать делать это на все более высоком уровне. Мы заинтересованы в этом", — сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

"Хуситы — важная часть проблемы в Йемене, но они должны быть частью ее решения", — добавил он.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что 14 сентября бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эти удары заставили королевство сократить нефтедобычу вдвое. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.