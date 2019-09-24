Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США намерены повысить уровень диалога с хуситами 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
США намерены повысить уровень диалога с хуситами
Фото: © REUTERS / Brendan Mcdermid
США намерены повысить уровень диалога с йеменскими повстанцами-хуситами, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
"Мы уже какое-то время общаемся с хуситами и будем продолжать делать это на все более высоком уровне. Мы заинтересованы в этом", — сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.
"Хуситы — важная часть проблемы в Йемене, но они должны быть частью ее решения", — добавил он.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что 14 сентября бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эти удары заставили королевство сократить нефтедобычу вдвое. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Последние новости
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе В Кирове предотвратили массовое убийство в школе "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик Еще одна страна может заговорить по-русски Еще одна страна может заговорить по-русски
Комментарии
США , В мире , Генассамблея ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп удивился возможному импичменту
Трамп удивился возможному импичменту
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину2
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США33
«Дела на родине»: Лавров отказался от «шоу Трампа»
«Дела на родине»: Лавров отказался от «шоу Трампа»75
Омбудсмен: Украинцев все больше ущемляют
Омбудсмен: Украинцев все больше ущемляют2
Видео
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
На Украине «разобрали» Крымский мост
03:15
На Украине «разобрали» Крымский мост
Украина В мире
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
00:47
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Общество Украина
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
06:27
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
В мире Статьи
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть