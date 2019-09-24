«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум 

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь Украине до тех пор, пока к дотациям не присоединятся страны Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?», — заявил Трамп журналистам в штаб-квартире ООН.
Ранее в газете Washington Post появилась информация, что в середине июля Трамп поручил и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни временно блокировать выделение Киеву примерно 400 миллионов долларов на военную помощь из-за высокого уровня коррупции на Украине. По данным издания, президент сомневается в необходимости выделения помощи.
Ранее Reuters сообщал, что сенатор-республиканец Рон Джонсон во время визита на Украину заявил, что конгресс готов поддержать выделение помощи, даже если президент его заблокирует. При этом, по словам Джонсона, Трамп считает, что помощь Украине должна оказывать Европа, поскольку Украина находится «у них на заднем дворе».