«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум

«Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?», — заявил Трамп журналистам в штаб-квартире ООН.

Ранее в газете Washington Post появилась информация, что в середине июля Трамп поручил и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни временно блокировать выделение Киеву примерно 400 миллионов долларов на военную помощь из-за высокого уровня коррупции на Украине. По данным издания, президент сомневается в необходимости выделения помощи.