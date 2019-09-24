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Американский генерал решил воевать не с Россией, а с КНР 

Свободная пресса 49 минут назад
В США предложили противостоять Китаю, а не РФ
Фото: РИА Новости
Американский генерал Джеймс Макконнвилл выступил с инициативой, которая слегка озадачила официальный Вашингтон. Он предложил все усилия по противостоянию самому грозному противнику переместить из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть на Россию можно не обращать большого внимания, главное препятствие для утверждения американских интересов представляет Китай.
Надо сказать, что генерал — непоследовательный. В августе его утвердили на должность начальника штаба армии США, то есть Сухопутных войск. Незадолго до этого он выступил в Сенате с предтронной речью, в которой призывал существенно увеличить численность американских Сухопутных сил в Европе не только на ротационной, но и на постоянной основе. А также наращивать вооружение и материально-технические средства. Это необходимо, как заявил генерал, для сдерживания «агрессивных устремлений» России.
И вдруг Макконнвилл резко поменял вектор своих профессиональных интересов.
Теперь он уверен в том, что в Европе следует оставить «минимальный внешний нынешний контингент».
Правда, при этом необходимо инициировать более интенсивное участие в выстраивании «противорусского» щита европейскими партнерами. И тут странам-участницам НАТО не мешало бы перенять опыт Польши — одного из лидеров этого строительства. Этого хватит, чтобы сдерживать Россию.
Потому что совсем скоро, по историческим меркам, главным и самым грозным противником станет Китай, который стремительно наращивает свою военную мощь. Макконнвилл считает, что знамя главного врага США Китай перехватит из рук слабеющей России в период между 2028-м и 2035-м годами.
Макконнвилл предлагает не только наращивать в Азиатско-Тихоокеанском регионе численность американских войск и количество самого разнообразного вооружения. Он, как и все в Вооруженных силах США одержим идеей ведения многодоменных боевых действий. Они базируются на высочайшем уровне систем связи и сверхмощных рассредоточенных компьютерных системах. То есть в идеале, до достижения которого еще довольно далеко, все подразделения ВС США на суше, в воздухе и на море, где бы они ни располагались, должны быть связаны единой информационной сетью. Сеть обладает искусственным интеллектом и помогает командованию принимать решения о наступательных и оборонительных операциях, о численности и виде войск, принимающих в них участие и т.д., и т.п.
В американских научных центрах, и прежде всего в пентагоновском Агентстве перспективных военных исследований DARPA под управлением Командования перспективных вооружений США, усиленно работают на этом направлении. Созданы две многодоменные оперативные группы — по Европе и по Азиатско-Тихоокеанскому региону. И в них проводятся работы по формализации взаимодействия разнородных боевых единиц.
Как видим, Пентагон и без генерала Макконнвилла уделяет достаточное внимание Китаю. Однако он предлагает распределять силы между этими двумя регионами пропорционально мощи противника.
С тем, что Китай к концу следующего десятилетия будет иметь мощнейшую армию, спорить с Макконнвиллом невозможно. Остается только неясность относительно того, насколько отстанет от Китая Россия, если в стране существенно не переменится экономическая ситуация.
Но уже и сейчас можно говорить о том, насколько преуспеет в будущем Китай в военном строительстве. Наиболее наглядную картину тут дает ВМС НОАК.
Начнем с авианосцев. Их у Китая пока два — один учебный для подготовки пилотов и корабельной команды, второй боевой. Боевой, если и отличается в лучшую сторону от «древнесоветских» прототипов, то ненамного. Но к середине следующего десятилетия кораблестроительная промышленность Китая намеревается построить еще от трех до четырех авианосцев. Причем последние из них будут по боевым возможностям не хуже американских — атомные, как минимум с паровыми катапультами, но, может быть, и с электромагнитными.
Эсминцев — 40. Из них 16 — это современные корабли, спроектированные и построенные в нынешнем веке. Причем скорость их строительства совершенно фантастическая, недоступная ни одной другой стране мира. Так, эсминцы типа 052D поступают в ВМС с интервалом в полгода.
Четыре новейших эсминца типа 055 были спущены на воду в интервале между июлем 2017 года и июнем 2018 года. Крупнейший после американского эсминца «Замволт» корабль имеет водоизмещение в 12 тыс. тонн и длину 183 метра. К 2028 году в строю будет 16 таких эсминцев. Вооружение представлено 128 крылатыми противокорабельными ракетами, зенитными ракетами, аналогами американских SM-3, зенитной артиллерией, и дальнобойными артиллерийскими установками калибра 155 мм. Есть еще и противолодочное ракетное и торпедное вооружение.
А всего кораблей данного ранга у китайцев будет 68. Это столько же, сколько у американцев. Количество российских кораблей этого ранга исчезающе мало — три.
Современных фрегатов с управляемым ракетным оружием — 42. Общее количество с учетом кораблей более ранней постройки — 75. Они имеют водоизмещение в пределах 4000 тонн, вооружены так же, как и эсминцы, но в меньшем объеме. Их строят по 3-4 корабля в год. В России фрегаты строят от 5 до 7 лет. У нас их два.
В ВМС Китая есть и более 40 корветов. Плюс шесть универсальных десантных кораблей. Россия уже давно намеревалась заиметь хотя бы один такой. Однако французские «Мистрали» проплыли мимо нашего флота. Теперь периодически появляется информация о том, что УДК вот-вот будет заложен на какой-нибудь верфи.
При этом в Китае освоена и технология атомных энергетических установок для подводных лодок. У них есть пять стратегических подводных ракетоносцев и девять многоцелевых атомных лодок.
Как видим, ВМФ России уже существенно отстает от ВМС Китая «по массе». И каким бы совершенным ни было российское ракетное оружие, но при отсутствии достаточного количества средств его доставки говорить о мощи отечественного флота не приходится.
Китайские конструкторы не только копируют лучшие образцы военной техники, но и создают самостоятельно уникальное оружие. Такова, например, единственная в мире баллистическая противокорабельная ракета DF-21D. Будучи принятой на вооружение, она перекрыла американским авианосцам подход к побережью Китая на расстояние, достаточное для подлета палубной авиации. Так что американским «доменным воинам» придется с этим считаться.
У китайских ВВС на нынешний момент не столь внушительные достижения. Большую часть истребительного парка представляют лицензионные копии советских истребителей третьего поколения. Однако уже не только созданы, но и эксплуатируются в частях истребители пятого поколения J-20. Их уже построено почти три десятка. И что бы там ни говорили о сильном заимствовании элементов конструкции у F-22 и российского закрытого проекта МиГ-1.44, но самолет доказал свою работоспособность.
Более того, сейчас в Китае идет разработка еще одного «пятерочника» — J-31, который совершил первый полет в 2012 году. Можно небезосновательно предположить, что новая машина превзойдет показатели J-20.
При этом китайцы изучают опыт российской конструкторской школы. Для чего при появлении каждого нового российского истребителя он тут же закупается Китаем. Последнее удачное приобретение — Су-35С.
Третий род войск НОАК — Сухопутные войска. И здесь идет полным ходом как «учеба у передовиков», то есть воспроизводство лучших мировых образцов, так и создание оригинального оружия. Например, Китай вместе с еще тремя странами — США, Израиль, Франция — обладает противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения. К которому относится, например, сильно разрекламированный американский «Джавелин». Китайский ПТРК HJ-12 также имеет инфракрасную ГСН и способен поражать бронированную технику в наименее защищенную верхнюю проекцию. Но при этом бронепробиваемость существенно выше — 1100 мм гомогенной брони. Хорошее впечатление производят китайские танки. Реактивные системы залпового огня имеют рекордную дальность, превышающую 200 км.
Так что вполне современным вооружением Китай обладает. Обладает и финансово-производственными ресурсами, позволяющими с рекордной скоростью и в больших объемах выпускать это вооружение. Не согласиться с тем, что Китай спустя 10 лет будет иметь мощнейшую армию, невозможно. И очень может быть, что армия США будет на этом фоне выглядеть довольно бледно.
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США , Армия , Оружие , DARPA , Пентагон , НАТО , Китай , Польша
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