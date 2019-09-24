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Постпредство России при ОБСЕ осудило задержание экоактивистов в Вашингтоне 

ТАСС 49 минут назад
РФ обеспокоена задержанием экоактивистов в Вашингтоне
Фото: РИА Новости
Постоянное представительство РФ при ОБСЕ во вторник осудило задержание участников экологического протеста в Вашингтоне.
"Обеспокоены задержанием в Вашингтоне более 30 участников мирной акции в защиту окружающей среды. Призываем США прекратить нарушать права на свободу собраний и притеснять экоактивистов", — говорится в сообщении на официальной странице представительства в Twitter.
Активисты движения Shut Down D. C., борющиеся против изменения климата, в понедельник перекрыли ряд улиц в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к саммиту ООН по климату, который начался 23 сентября в Нью-Йорке. Протест поддержали около 20 экологических групп, которые хотят, чтобы политическая элита США принимала более активное участие в борьбе против изменения климата. По данным газеты The Washington Post, за блокировку движения на улицах были задержаны 32 человека. Всех их отпустили в тот же день.
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США , В мире , ОБСЕ , ООН
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