РФ обеспокоена задержанием экоактивистов в Вашингтоне

Активисты движения Shut Down D. C., борющиеся против изменения климата, в понедельник перекрыли ряд улиц в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к саммиту ООН по климату, который начался 23 сентября в Нью-Йорке. Протест поддержали около 20 экологических групп, которые хотят, чтобы политическая элита США принимала более активное участие в борьбе против изменения климата. По данным газеты The Washington Post, за блокировку движения на улицах были задержаны 32 человека. Всех их отпустили в тот же день.