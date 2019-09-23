Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной

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Трамп обвинил сына бывшего вице-президента США в получении денег от Китая и Украины 

Вести Экономика 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил о наличии "проблем" у одного из главных кандидатов на следующих президентских выборах от Демократической партии, обвинив бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, и его сына, Хантера Байдена, в коррупции.
Между президентом США Трампом и представителями Демократической партии разгорелся новый скандал с взаимными обвинениями в коррупции и превышении полномочий.
После телефонного разговора между Трампом и президентом Украина Владимиром Зеленским, а также появившихся сообщений в СМИ о том, что президент США якобы пытался "надавить" на Зеленского в плане расследования возможных коррупционных преступлений со стороны Джозефа Байдена, бывший вице-президент США назвал данные заявления Трампа "злоупотреблением властью", призвав к их расследованию.
Со стороны ряда представителей Демократической партии США также вновь начали звучать заявления о необходимости провести процедуру импичмента Трампа. Президент США на полях Генассамблеи ООН в понедельник, 23 сентября, отвечая на вопросы журналистов о том, "воспринимает ли он угрозу импичмента всерьез", заявил о том, что не беспокоится об этом.
По его словам, сын бывшего вице-президента США, Хантер Байден, "брал деньги у Китая, Украины". Трамп также отметил, что власти КНР хотели бы видеть Джозефа Байдена президентом США для заключения выгодной для Пекина торговой сделки.
"У кого проблемы, так это у Байдена. Если вы посмотрите на то, что сделал Байден. Байден сделал то, что они хотели, чтобы сделал я.
То, что сделал Байден — это позор. То, что сделал его сын — это позор. Его сын брал деньги у Украины, брал деньги у Китая. Много денег от Китая. Китай хотел бы, чтобы Байден прошел [президентские выборы в США]. Потому что тогда они бы смогли заключить сделку [на своих условиях], вместо сделки, которую предлагаем мы. ".
В серии заявлений в соцсетях личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил о том, что сын бывшего вице-президента США получал деньги "через Латвию и Кипр", назвав сумму одного из платежей в $3 млн По его словам, администрация бывшего президента США Барака Обамы заставила власти Кипра скрывать данную информацию. Джулиани отметил, что "скандал с Байденом только начинается", добавив также власти Китая якобы перевели $1,5 млрд фонду Байдена.
"Новый факт: один платеж в $3 млн сыну Байдена от Украины [был проведен] в США через Латвию и Кипр. Когда следователь запросил у Кипра о сумме, направленной сыну [Байдена], ему сказали, что посольство США (при президенте Обаме) проинструктировало их не говорить о размере платежа.
Скандал с Байденом только начинается. Будет намного больше доказательств по Украине, как отмывание $3 млн, о котором стало известно сегодня. Еще хуже тот факт, что Китай также предоставил $1,5 млрд фонду Байдена, пока Джозеф, как обычно, не справлялся с переговорами с Китаем".
Хантер Байден, как отмечал портал "Вести. Экономика", вошел в состав совета директоров Burisma Holdings, крупнейшей частной компании на Украине по добыче газа, вскоре после государственного переворота на Украине в 2014 г. — в то время, пока Джозеф Байден занимал пост вице-президента США в администрации бывшего президента Барака Обамы.
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Комментарии12
США , Видео , В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Демократическая партия США , Китай
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