Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной

Китая. Трамп заявил, что сын Байдена Хантер получал деньги от Украины

«То, что сделал Байден — это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая — много денег от Китая», — заявил Трамп, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН.

По его словам, Китай заинтересован в том, чтобы Джо Байден стал президентом и отменил торговую сделку, которую США собираются заключить.

Трамп назвал «охотой на ведьм» заявления демократов о его возможном импичменте в случае, если будет доказано, что он пытался заставить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Байдена-младшего, который якобы замешан в коррупции на Украине.

Адвокат Трампа Руди Джулиани утверждает, что Хантер Байден замешан в отмывании 3 млн долларов на Украине, а также получил «миллиарды» долларов от Китая. При этом Трамп заявляет, что не давил на Зеленского в ходе телефонного разговора в июле 2019 года. Его слова подтверждает глава МИД Украины Вадим Пристайко