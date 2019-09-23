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Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной 

Рамблер 28 минут назад
Президент США Дональд Трамп назвал поведение своего соперника на выборах Джо Байдена позором, сообщает РИА «Новости».
Трамп заявил, что сын Байдена Хантер получал деньги от Украины и Китая.
«То, что сделал Байден — это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая — много денег от Китая», — заявил Трамп, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН.
По его словам, Китай заинтересован в том, чтобы Джо Байден стал президентом и отменил торговую сделку, которую США собираются заключить.
Трамп назвал «охотой на ведьм» заявления демократов о его возможном импичменте в случае, если будет доказано, что он пытался заставить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Байдена-младшего, который якобы замешан в коррупции на Украине.
Адвокат Трампа Руди Джулиани утверждает, что Хантер Байден замешан в отмывании 3 млн долларов на Украине, а также получил «миллиарды» долларов от Китая. При этом Трамп заявляет, что не давил на Зеленского в ходе телефонного разговора в июле 2019 года. Его слова подтверждает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Хантер Байден входил в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Group. Джо Байден, занимавший в 2016 году пост вице-президента США, требовал от Киева проводить жесткую антикоррупционную политику и призывал к отставке генпрокурора Юрия Луценко, который в том числе расследовал коррупцию в Burisma.
Комментарии31
США , Видео , В мире , Юрий Луценко , Вадим Пристайко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , МИД , ООН , РИА Новости , Китай
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