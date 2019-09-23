Борьба между Байденом и Трампом коснулась Украины

Борьба между Байденом и Трампом ввергла Украину в американский водоворот — Олейник

С кем вы, господин Зеленский?

У Трампа среди республиканцев нет конкурентов. У демократов дела немного иные. У Байдена есть конкуренты, но он в любом случае лидирует. И реально сегодня Трамп не просто хочет как-то дискредитировать Байдена. Нельзя компрометировать, если нет компромата.

Сам Байден реально на Украине оставил большие вопросы и следы в участии его сына в разных делах. Поэтому Трамп хочет, чтобы прошло объективное расследование и в нем участвовали украинские власти. Это уже состав преступления.

С другой стороны я понимаю, что он не только Байдена, но и через коррупцию самого Байдена может очень сильно снизить влияние и демократов. И если сегодня с Трампом республиканцы более или менее контролируют сенат, то реально большинство с конгрессе — это демократы. И если он сможет показать, насколько нечистоплотны демократы, то они могут потерять свое большинство в конгрессе.

Пока Байден более или менее исполняет свои обязательства. Он выполняет, или делает все, чтобы сказанное исполнить. Это очень хорошее качество для любого лидера. И поэтому у него высокая поддержка избирателей. А для полноты власти ему необходимо контролировать верхнюю и нижнюю палаты.

Обострение борьбы между Байденом и Трампом ввергло Украину в такой водоворот, что завидовать тут нечему. Встреча Зеленского с Трампом откладывается именно с этих мотивов.

Трамп не желает встречаться с человеком, который не дал ему точного ответа на поставленный вопрос Джулиани и другими посланцами, которые спрашивали — вы будете бороться с коррупцией всерьез, или избирательно? Всерьез, значит вскрывать все факты коррупции, кем бы они не были, совершены, в том числе и сыном Байдена.