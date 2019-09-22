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National Interest назвал способное уничтожить города российское оружие 

Газета.ру + ещё 4 1 час назад
Американское издание National Interest заявило, что существует российское оружие, способное уничтожить города противника, даже если другие ядерные силы страны будут уничтожены «при первом ударе». Об этом пишет обозреватель Себастьян Роблин.
Он подчеркивает, что новое ядерное оружие России — ракеты с российских атомных подводных лодок проекта «Борей» могут сделать США необитаемыми.
Поясняется, что на подводной ложке могут быть размещены 16 ракет Р-30 «Булава». Каждая из них несет в себе шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн.
Автор подчеркивает, что «Борей» может уничтожить города и военные базы, расположенные на расстоянии более девяти тысяч км, а 72 ядерные боеголовки по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму.
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США , Армия , Войска , Оружие , Себастьян Роблин
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