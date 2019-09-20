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Frankfurter Allgemeine: безболезненная альтернатива — полиция США заменит электрошокеры на лассо 

RT на русском 2 часа назад
Полиция США заменит электрошокеры на лассо
Фото: Reuters
Американская полиция ищет альтернативу электрошокеру, из-за применения которого в США в прошлом году умерли 50 человек, сообщает Frankfurter Allgemeine. Для этого разработали особое устройство, которое выстреливает лассо в преступника, чтобы его остановить. Новая разработка была уже испытана на ста полицейских участках.
Таким фирма Wrap Technologies представляет себе своё новое устройство BolaWrap в действии. Bolawrap — это лассо, которым можно стрелять с рук. Оно призвано помочь в борьбе с преступниками в США. Дело в том, что сотрудники служб безопасности ищут альтернативу электрошокеру после того, как в прошлом году около 50 человек умерли в результате его применения, о чём свидетельствуют данные полиции.
По словам производителей, эта новая разработка функционирует на дистанции от 3 до 7,5 метров.
Карлос Ислас — начальник полиции в городе Белл к юго-востоку от Лос-Анджелеса:
Я лично воспользовался возможностью, чтобы меня поймали. Я считаю, это важно, для того чтобы понять, что происходит с человеком и что он испытывает. Это абсолютно безболезненно.
Полицейское лассо сконструировали таким малогабаритным, что сотрудники полиции смогут закрепить его на любом поясе. В США это устройство было испытано уже на ста полицейских участках.
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США , Статьи , Технологии
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