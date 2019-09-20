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Из-за массовых расстрелов в США Colt перестал выпускать оружие для гражданских 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Американцы не смогут купить оружие от Colt
Фото: Reuters
Производитель огнестрельного оружия Colt сообщил о приостановке выпуска оружия для гражданского рынка. Гендиректор компании утверждает, что из-за перепроизводства. Эксперты считают, что Colt поддалась общественному давлению, вызванному участившимися случаями массовой стрельбы в США.
Гендиректор заявил, что Colt теперь сосредоточится на госзаказах. Он отметил, что за последние несколько лет компания выпустила слишком много спортивных винтовок для гражданского рынка.
«Учитывая это, мы считаем, что в обозримом будущем имеется достаточное количество спортивных винтовок», — заявил глава Colt.
Он также подчеркнул, что остаётся приверженцем второй поправки, которая гарантирует право американцев на хранение и ношение оружия.
Эксперт по оружейной промышленности рассказал журналистам, что приостановка производства не повлияет на возможность жителей США купить оружие, ведь на рынке есть и другие компании. Он, однако, считает, что Colt могла поддаться общественному давлению. Ведь её винтовка AR-15 использовалась в нескольких случаях массовых расстрелов в США.
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США , Оружие
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