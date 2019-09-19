Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дэвид Кэмерон в своих мемуарах обвинил Обаму в бездействии в Сирии 

360tv.ru 1 час назад
Дэвид Кэмерон в своих мемуарах обвинил Обаму в бездействии в Сирии
Фото: 360tv.ru
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал экс-президента США Барака Обаму, обвинив его в бездействии в сирийском конфликте. Отрывки из мемуаров политика For the Record («Для сведения») опубликовал РБК.
Согласно воспоминаниям бывшего премьер-министра Британии, Обама до последнего «стоял в сторонке», когда остальные пытались предотвратить конфликт в Сирии. По его словам, бывший американский лидер четыре дня не выходил с ним на связь после применения химического оружия в Гуте в 2013 году.
«Обама был человеком, который стоял в стороне (…) Американцы не предприняли достаточных усилий, чтобы поддержать правильных людей в Сирии», — поделился воспоминаниями Кэмерон.
Между тем британский политик в своих мемуарах очень тепло отзывается о президенте России Владимире Путине. По его словам, переговоры с российским лидером в Сочи 2013 года, длившиеся три часа, стали самой содержательной встречей между представителями двух стран со времен Тэтчер и Горбачева.
Британский политик убеждал Путина провести транзит власти в Сирии при условии, что Башар Асад не войдет в новое правительство. Российский лидер, в свою очередь, заверял, что террористы усилят позиции, если Асад ослабит свои.
Стороны смогли сойтись лишь в том, что террористов необходимо уничтожить. При этом Обама ни в этой дискуссии, ни в решении сирийских проблем не участвовал.
Кэмерон заключил, что план британцев заключить в Сирии перемирие провалился во многом из-за нежелания Обамы ввязываться в сирийский конфликт, а также из-за неготовности пойти на уступки Москве и признать за ней статус полноценного участника переговоров.
Размышляя о произошедшем, он признался, что мира можно было достичь, признав Россию равным дипломатическим партнером. Однако Обама считал, что Путин не при каком раскладе не пойдет на уступки, сообщил «Царьград».
«Осознавая масштаб страданий сирийского народа, [осознавая] ужасы терроризма, я чувствовал, что мы должны дать России статус, который она хотела получить. Я был готов к этому, но […] Обама не был», — отметил британский экс-премьер.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
360tv.ru: последние новости
Трамп оставил свою подпись на стене у мексиканской границы Трамп оставил свою подпись на стене у мексиканской границы Трамп раскрыл сроки объявления «существенных» санкций США против Ирана Трамп раскрыл сроки объявления «существенных» санкций США против Ирана Приверженцам ядерной войны из США напомнили о системе «Периметр» у РФ Приверженцам ядерной войны из США напомнили о системе «Периметр» у РФ
Комментарии
США , Ближний Восток , Конфликты , Башар Асад , Барак Обама , Владимир Путин , Дэвид Кэмерон , Царьград ТВ , Сирия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реальные санкции»: Украина призвала развалить Россию
«Реальные санкции»: Украина призвала развалить Россию30
Россия сделала заявление о войне в Сирии
Россия сделала заявление о войне в Сирии13
Против организатора концерта «Ленинграда» завели дело
Против организатора концерта «Ленинграда» завели дело7
Умер актер Шарль Жерар
Умер актер Шарль Жерар4
Дело МН17: немецкий детектив готов раскрыть имена виновных
Дело МН17: немецкий детектив готов раскрыть имена виновных194
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение