Дэвид Кэмерон в своих мемуарах обвинил Обаму в бездействии в Сирии

Согласно воспоминаниям бывшего премьер-министра Британии, Обама до последнего «стоял в сторонке», когда остальные пытались предотвратить конфликт в Сирии . По его словам, бывший американский лидер четыре дня не выходил с ним на связь после применения химического оружия в Гуте в 2013 году.

«Обама был человеком, который стоял в стороне (…) Американцы не предприняли достаточных усилий, чтобы поддержать правильных людей в Сирии», — поделился воспоминаниями Кэмерон.

Между тем британский политик в своих мемуарах очень тепло отзывается о президенте России Владимире Путине . По его словам, переговоры с российским лидером в Сочи 2013 года, длившиеся три часа, стали самой содержательной встречей между представителями двух стран со времен Тэтчер и Горбачева.

Британский политик убеждал Путина провести транзит власти в Сирии при условии, что Башар Асад не войдет в новое правительство. Российский лидер, в свою очередь, заверял, что террористы усилят позиции, если Асад ослабит свои.

Стороны смогли сойтись лишь в том, что террористов необходимо уничтожить. При этом Обама ни в этой дискуссии, ни в решении сирийских проблем не участвовал.

Кэмерон заключил, что план британцев заключить в Сирии перемирие провалился во многом из-за нежелания Обамы ввязываться в сирийский конфликт, а также из-за неготовности пойти на уступки Москве и признать за ней статус полноценного участника переговоров.

Размышляя о произошедшем, он признался, что мира можно было достичь, признав Россию равным дипломатическим партнером. Однако Обама считал, что Путин не при каком раскладе не пойдет на уступки, сообщил «Царьград».

«Осознавая масштаб страданий сирийского народа, [осознавая] ужасы терроризма, я чувствовал, что мы должны дать России статус, который она хотела получить. Я был готов к этому, но […] Обама не был», — отметил британский экс-премьер.