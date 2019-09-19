WP: Трамп дал одному из иностранных лидеров встревожившее разведку США обещание

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое якобы было настолько тревожным, что вынудило одного из сотрудников американской разведки доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post.

Источники издания не стали уточнять, о лидере какой страны идет речь и какое именно обещание дал глава вашингтонской администрации. При этом выполняющий надзорные функции Аткинсон установил, что поданная 12 августа жалоба неназванного сотрудника разведки заслуживает доверия и достаточно тревожна, чтобы присвоить ей статус «неотложного вопроса», который обязывает уведомить об этом профильные комитеты Конгресса США . Получив соответствующую информацию в начале сентября, демократы потребовали от исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра , курирующего работу всех американских разведведомств, предоставить им подробности данного разговора. Магуайр сначала ответил отказом и совершенно не хотел сотрудничать по этому вопросу с законодателями, но после консультаций согласился на следующей неделе выступить на закрытых слушаниях в спецкомитете по разведке контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса. Как ожидается, в четверг Аткинсон в аналогичном формате ответит на вопросы конгрессменов этого комитета.

Как пишет газета, в разведсообществе США обеспокоены по поводу того, что Трамп и его окружение небрежно обращаются с секретной информацией.