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WP: Трамп дал одному из иностранных лидеров встревожившее разведку США обещание 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
WP: Трамп дал одному из иностранных лидеров встревожившее разведку США обещание
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое якобы было настолько тревожным, что вынудило одного из сотрудников американской разведки доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post.
Источники издания не стали уточнять, о лидере какой страны идет речь и какое именно обещание дал глава вашингтонской администрации. При этом выполняющий надзорные функции Аткинсон установил, что поданная 12 августа жалоба неназванного сотрудника разведки заслуживает доверия и достаточно тревожна, чтобы присвоить ей статус «неотложного вопроса», который обязывает уведомить об этом профильные комитеты Конгресса США. Получив соответствующую информацию в начале сентября, демократы потребовали от исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра, курирующего работу всех американских разведведомств, предоставить им подробности данного разговора. Магуайр сначала ответил отказом и совершенно не хотел сотрудничать по этому вопросу с законодателями, но после консультаций согласился на следующей неделе выступить на закрытых слушаниях в спецкомитете по разведке контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса. Как ожидается, в четверг Аткинсон в аналогичном формате ответит на вопросы конгрессменов этого комитета.
Как пишет газета, в разведсообществе США обеспокоены по поводу того, что Трамп и его окружение небрежно обращаются с секретной информацией.
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Комментарии
США , Конфликты , Дональд Трамп , Джозеф Магуайр , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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