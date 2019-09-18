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Трамп назвал войну с Ираном «крайним вариантом» 

РИА Новости + ещё 3 44 минуты назад
Трамп назвал войну с Ираном «крайним вариантом»
Фото: Reuters
Речь о войне с Ираном в свете нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии не идет, есть много вариантов, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Есть много вариантов. Есть крайний вариант и еще много других, которые не такие масштабные. Говоря о крайнем варианте, я имею в виду начать войну. Нет, речь не идет об этом крайнем варианте сейчас", — сказал он журналистам.
Ранее Иран направил США через Швейцарию послание, где отверг свою причастность к нападению, а также заверил, что даст ответ, если против ИРИ будут приняты какие-либо меры. Трамп при этом пообещал в ближайшие два дня объявить новые санкции против республики.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Комментарии
США , Ближний Восток , В мире , Дональд Трамп , МИД , Иран , Саудовская Аравия , Швейцария
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