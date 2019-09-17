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Трамп заявил, что предпочел бы не встречаться с Роухани на Генассамблее ООН 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Трамп не захотел встречаться с Роухани
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН.
"Я ничего не исключаю, но я предпочел бы не встречаться с ним", — сказал он во вторник журналистам.
В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
Трамп заявил, что это похоже на действия Ирана, хотя и не стал прямо называть Тегеран ответственным за это.
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Комментарии
США , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Хасан Роухани , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Иран , Саудовская Аравия
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