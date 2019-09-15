В США призвали сербов «шире смотреть» на бомбежки НАТО

Американский посол призвал сербов «шире смотреть» на бомбежки НАТО

Покидающий должность американского посла в Сербии Кайл Скотт в интервью газете Kurier призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».

«Ни Сербия, ни Соединенные Штаты не могут вернуть время назад. Но мы можем 1999 год рассматривать в более широкой перспективе», — приводит его слова ТАСС.

Скотт заявил, что «пытался напомнить» о «в основном отличных» отношениях США и Сербии. «Исключение составляют 90-е годы и события во времена режима [Слободана] Милошевича», — сказал он.

Американский дипломат заявил, что с тех пор прошло 20 лет. Наступил «момент двинуться вперед и улучшить отношения» двух стран, считает он. Скотт добавил, что у США и Сербии есть «очень хороший фундамент для такого прогресса».

В Сербии заявляли, что считают бомбежки Югославии геноцидом.