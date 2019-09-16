Агент России? Корбина обвинили в предательстве

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин может начать передавать данные разведки США российским властям, если придет к власти. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на доклад профессора военного колледжа армии США Азима Ибрагима.

Ибрагим ранее был советником американского президента Дональда Трампа.

Издание опубликовало выдержки из документа в субботу, 14 сентября. В докладе говорится, что Лондон получает от разведки США информацию о действиях России и Ирана . Однако лейборист Корбин может «перестать быть надежным партнером Вашингтона» и перейти на пророссийские позиции.

В связи с такой опасностью, пишет Ибрагим, президенту Трампу стоит рассмотреть возможность отказа от передачи властям Соединенного Королевства секретных разведданных.

Канады и Новой Зеландии. Кроме того, в статье говорится, что Вашингтону следует подумать над уменьшением роли или даже полным исключением возможного правительства Корбина из альянса «Пяти глаз». В это объединение входят разведки Британии, США, Австралии

Месяцем ранее Джереми Корбин написал депутатам британского парламента письмо с просьбой выразить вотум недоверия правительству нового премьера страны Бориса Джонсона

По словам Корбина, необходимо остановить катастрофу — Brexit без сделки. В документе говорится, что вотум недоверия правительству премьера стоит вынести на голосование при первой возможности.

«У правительства нет мандата на выход без сделки, и референдум 2016 года не дает мандата на выход из ЕС без сделки», — отметил Корбин.

За пару недель до этого глава лейбористов прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он назвал такое действие Дональда Трампа безрассудным шагом и пагубным решением. По мнению Корбина, это делает мир менее безопасным.

«Этот безрассудный поступок усилит угрозу гонки ядерных вооружений», — написал Корбин в своем твиттере.

Британия при этом вовсе не стремится сближаться с Россией — напротив. Неделю назад руководитель объединенного командования Королевских вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что Москва может возобновить «Большую Игру» — геополитическое соперничество за господство в Южной и Центральной Азии.

Сандерс считает, что в связи с угрозой возобновления «Большой игры» чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA должен работать постоянно.

Сергея Скрипаля. Он добавил, что правительству Британии необходимо найти новый способ координации всех национальных ресурсов, от военных средств до агентств по реагированию на гражданские кризисы, подобных отравлению британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Лондона вредят российско-британским отношениям. По его словам, Москва хочет взаимовыгодного сотрудничества с Великобританией. За день до этого президент РФ Владимир Путин обратился к британским властям, предложив «забыть всю эту историю с отравлениями и шпионами».

«Глобальные интересы важнее, чем игры спецслужб. Надо отбросить мишуру и заняться делом», — заявил российский лидер.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В марте из Великобритании выслали 23 российских дипломатов, Москва ответила зеркально, отвергнув обвинения.

В декабре 2018 года посольство России в Великобритании заявило об обострении «шпиономании» в британском обществе. По словам представителя посольства РФ в Великобритании, Лондон пытается максимально оградить британскую общественность от контактов с российскими дипломатами. Источник отметил, что новый виток антироссийских настроений усложняет нормальную работу дипмиссии РФ.

В феврале 2019 года замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан заявил, что в отношениях Лондона и Москвы есть «серьезные разногласия». Он добавил, что Лондон придерживается жесткой позиции по вопросу так называемого «дела Скрипалей», а для того, чтобы отношения изменились, Россия должна «действовать как ответственный международный партнер».