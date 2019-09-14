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Трамп и Нетаньяху поговорили о взаимной обороне 

Вести.Ru + ещё 9 2 часа назад
Трамп и Нетаньяху поговорили о взаимной обороне
Фото: Вести.Ru
Американский лидер Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили возможность подписания о взаимной обороне.
Этот договор еще больше укрепит союз двух стран, написал Трам твит и подчеркнул, что переговоры продолжатся на встрече двух политиков в ООН, когда в Израиле уже пройдут выборы.
17 сентября партия Нетаньяху "Ликуд" будет бороться за право формировать коалиционное правительство на выборах в кнессет. Генассамблея ООН откроется 17 сентября в Нью-Йорке. Общеполитические дискуссии начнутся 24 сентября.
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