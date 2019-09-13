Враги США помогут России заработать триллионы

Соперники Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в случае победы могут помочь принести в российский бюджет триллионы рублей, сообщает РИА Новости . Дело в том, что кандидаты от Демократической партии в своих политических программах придерживаются запрета на разработку новых нефтяных и газовых месторождений на государственных землях, а также отказа от «сланцевых технологий». Подобные решения, по словам экспертов, крайне выгодны для российской экономики.

О кардинальных решениях в своей программе одной из первых заявила сенатор Элизабет Уоррен.

«В мой первый день в качестве президента я подпишу распоряжение, которым будет введен полный мораторий на все новые виды аренды (земли для добычи) ископаемого топлива через бурение на шельфе и на государственных участках. И я буду запрещать фрекинг везде», — заявила политик.

Аналогичных взглядов придерживаются ещё несколько влиятельных потенциальных кандидатов от Демократической партии Берни Сандерс и Камала Харрис. По данным издания, только один из наиболее вероятных участников президентской гонки воздерживается от резких заявлений — бывший вице-президент Джо Байден , который в настоящее время занят повышением уровня собственного рейтинга. При этом суммарный рейтинг кандидатов, поддерживающих экологическое направление в политике гораздо выше, чем у непопулярного Байдена.

По словам экспертов, сегодня «зелёная пропаганда» крайне популярна у американской молодёжи, которые крайне негативно относятся к добывающему и энергетическому сектору.

«Молодое поколение "воспринимает карьеру в нефтегазовой отрасли как нестабильную, требующую труда, сложную, опасную и вредную для общества", и даже больше — молодежь считает, что нефть и газ бесперспективны из-за неизбежного триумфа зеленой энергетики», — говорится в статье.

Специалисты полагают, что, если в президентских выборах выиграет кандидат-эколог, то цены на нефть «взлетят». При этом рынок отреагирует даже на относительно мягкие решения, в частности ограничения на бурение на шельфе и бурение новых сланцевых скважин. В результате рынок потеряет от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов баррелей в день.

Повышение цен на нефть соответственно скажется на прибыли российских нефтегазовых компаний. По подсчётам аналитиков, дополнительный приток в бюджет может исчисляться десятками триллионов рублей.