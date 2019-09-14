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Сноуден рассказал о том, как его чуть не раскрыли, когда он крал секреты спецслужб США 

ТАСС + ещё 29 46 минут назад
«Я посмотрел на него и сказал, что краду секреты»
Фото: EPA
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал в интервью британской The Guardian, как его план обнародовать секреты американских спецслужб едва не провалился. Выдержки из интервью со Сноуденом, приуроченные к предстоящему 17 сентября выходу в свет его книги Permanent Record, были опубликованы на сайте The Guardian вечером в пятницу.
Как пишет издание, Сноуден сохранял файлы с секретной информацией на старом компьютере, а когда переносил его на другое место, привлек внимание своего начальника, спросившего, чем это занимается подчиненный.
"Я посмотрел на него честными глазами и сказал, что краду секреты", — признался Сноуден.
После этого, по его словам, оба они громко рассмеялись, а возникшие было подозрения развеялись.
Как говорит Сноуден, в американских спецслужбах работают "отнюдь не Джеймсы Бонды", а количество внештатных сотрудников, одним из которых был и он сам, в ЦРУ и АНБ очень велико. Он также не стал ни подтверждать, ни опровергать версию о том, что вынес с работы карту памяти с секретными данными внутри кубика Рубика. Этот момент был показан в биографическом фильме Оливера Стоуна "Сноуден" (Snowden, 2016).
"Кубик Рубика может быть очень полезной штукой. Его можно использовать для отвлечения внимания, а также для того, чтобы что-нибудь спрятать", — сказал он.
Дело Сноудена
Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.
В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.
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Комментарии1
США , В мире , Безопасность , Эдвард Сноуден , Оливер Стоун , АНБ , ЦРУ , Администрация США , The Guardian
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