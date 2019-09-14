Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы

Эмбарго в отношении Кубы Трамп продлил на год

Президент США Дональд Трамп продлил на год торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы . Эмбарго будет длиться до 14 сентября 2020 года.

Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США, — цитирует ТАСС пресс-службу Белого дома.

Ранее News.ru сообщал, что санкционная политика США в отношении России и Кубы способствовала сближению Москвы и Гаваны. Оказавшаяся в пучине экономического кризиса после ужесточения американских санкций за помощь Каракасу Куба ищет финансовой поддержки у России. Москве же важна политическая лояльность республики в Латинской Америке.