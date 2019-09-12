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Новый постпред США при ООН приступила к работе 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Новый постпред США при ООН приступила к работе
Фото: РИА Новости
Новый постпред США при ООН Келли Крафт в четверг вручила верительные грамоты генсеку ООН Антониу Гутерришу и официально приступила к работе в организации.
"Большое спасибо за прием", — сказала она, пообещав приложить максимум усилий для достижения успехов на своём посту.
Сенат Конгресса США 1 августа утвердил кандидатуру Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. Ее поддержали 56 сенаторов, против высказались 34 законодателя. Ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса дипломат заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов, и поэтому Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Москву. Она также отметила, что США необходимо сохранять "центральную лидирующую роль" в организации.
Должность постпреда США при ООН оставалась вакантной почти год после того, как предшественника Крафт — Никки Хейли объявила о своей отставке в октябре прошлого года. 7 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть на эту должность Хезер Науэрт, занимавшую тогда пост главы пресс-службы Госдепартамента США. Однако, она сняла свою кандидатуру в середине февраля по семейным обстоятельствам. Тогда американский лидер предложил на эту должность посла США в Канаде Келли Крафт.
В 2004-2005 гг. она курировала финансовые вопросы отделения Республиканской партии в штате Кентукки. Крафт помогала собирать средства для избирательных кампаний губернатора Эрни Флетчера, сенатора Митча Макконнелла и конгрессмена Хэла Роджерса. Во время президентских выборов в США в 2004 году она поддерживала Джорджа Буша — младшего. В период его президентства в 2007 году занималась политикой США в Африке в постоянном представительстве при ООН.
Во время президентских выборов 2016 года Крафт поддержала кандидатов-республиканцев — сначала Марко Рубио, а затем Трампа. По данным американских СМИ, вместе с нынешним супругом Джо Крафтом она пожертвовала на предвыборную кампанию действующего президента около $2 млн
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США , Азия , Армия , Африка , В мире , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , Политика , Митч Макконнелл , Келли Крафт , Джордж Буш , Марко Рубио , Антониу Гутерриш , Дональд Трамп , Никки Хейли , Республиканская партия США , ООН , Госдеп США , Конгресс США
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