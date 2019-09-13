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Трамп опроверг назначение Помпео на место Болтона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 1 час назад
Глава Госдепа Майк Помпео не станет советником по нацбезопасности, заявил президент США Дональд Трамп.
Как сообщил хозяин Белого дома, Помпео предпочитает, чтобы советником Трампа стал «кто-нибудь другой», передает РИА «Новости».
Глава американского государства рассказал, что на место Болтона есть 15 кандидатов — «каждый хочет» занять этот пост, добавил президент.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды — советника по нацбезопасности Джона Болтона.
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США , Видео , В мире , Джон Болтон , Дональд Трамп , Госдеп США , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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