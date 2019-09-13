Трамп опроверг назначение Помпео на место Болтона

Как сообщил хозяин Белого дома, Помпео предпочитает, чтобы советником Трампа стал «кто-нибудь другой», передает РИА «Новости».

Глава американского государства рассказал, что на место Болтона есть 15 кандидатов — «каждый хочет» занять этот пост, добавил президент.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды — советника по нацбезопасности Джона Болтона.